Новым генеральным спонсором московского футбольного клуба ЦСКА стала компания «ИКС Холдинг» Алишера Усманова, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом. Соглашение рассчитано на два года и, по данным газеты «Коммерсантъ», принесет армейцам более 1 млрд рублей.

Взамен холдинг получит право размещать свои логотипы на игровой форме армейцев, на бортах «ВЭБ Арены» и на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, а также использовать образы футболистов для продвижения своего бренда.

«Это важная сделка для ПФК ЦСКА, которая поможет обеспечить финансовую устойчивость, — цитирует пресс-служба ЦСКА президента клуба Евгения Гинера. Считаю, что мы обрели надежного партнера, который поможет нам развиваться. Особенно ценно, что интерес к сотрудничеству проявила крупная российская компания, которая видит в нашем партнерстве потенциал для укрепления собственного имиджа. «ИКС Холдинг» — лидер российского рынка ИТ-услуг, и такой партнер в полной мере соответствует статусу ЦСКА как топ-клуба и одного из лидеров российского футбола».

Ранее на футболках армейских футболистов был размещен логотип госкпорпорации «Россети», сотрудничество с которой началось в 2013 году. В 2018 году оно было продлено на пять лет — до лета 2023 года. По условиям соглашения «Россети» за пять лет должны были выплатить ЦСКА в общей сложности 620 млн руб.

Добавим, что весной нынешнего года основным владельцем ПФК ЦСКА стала госкорпорация ВЭБ.РФ, получившая 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга футбольного клуба.