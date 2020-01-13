Экс-депутат Мосгордумы Ольга Ярославская станет новым детским омбудсменом Москвы. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичного уполномоченного по правам человека Татьяну Потяеву.

Должность остается вакантной с осени 2019 года, когда прежний детский омбудсмен Евгений Бунимович был избран в Мосгордуму.

Документ о назначении находится на подписи у федерального омбудсмена Анны Кузнецовой. Ярославская отметила, что пока не видела приказа, и не стала комментировать свое возможное назначение, передает НСН.

Ярославская была депутатом Мосгордумы с 2014 по 2019 год.