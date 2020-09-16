Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов на профессиональном уровне занимается армрестлингом. Об этом сообщает «КП».

«Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет», — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.

За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира.

Как отмечает НСН, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.

Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. До вступления приговора в силу артист будет находиться в СИЗО. После первой ночи в изоляторе артист признался журналистам, что рассчитывал на более мягкое наказание. Он также заявил, что адвокат Эльман Пашаев его просто подставил и отказался от его услуг, хоть они и были бесплатными.