Небольшая фотоподборка со страницы новенького Эльдара Гасымова.

Возраст: 25 лет

Родной город: Нижний Новгород

О себе: Я служил в войсках военной разведки, где я укрепил свой характер, а также приобрёл бесценный опыт общения с людьми. В прошлом году получил высшее юридическое образование, но в последние три года работаю не по специальности. Я управляю барбершопом и тату-салоном.

На проект иду к Селене Майер, мы с ней познакомились в социальной сети. Я считаю, что наша симпатия взаимна. У меня есть ноу-хау, как добиться её сердечка. Скажем так, для меня нет ничего невозможного. Я заберу её, и мы будем вместе.



















