Небольшая фотоподборка со страницы новенького Бекзода Кузенбаева.

Возраст: 29 лет

Родной город: Санкт-Петербург

О себе: Я спецназовец ВДВ, получивший огромный заряд и кайф от своей работы. Поднимаюсь по карьерной лестнице, повстречавший миниатюрную принцессу. У нас родилась малышка Лия. Жена поставила ультиматум, либо семья, сидо служба. И я, дурак, выбрал семью. Сейчас живу в Питере, работаю на заводе. Изготавливаю детали для атомных станций, мне запрещают видеться с дочкой. Моя малышка называет папой другого мужика.

Сегодняшний я себе не нравлюсь. Хочу оставить след для Лии в этой жизни, чтобы она понимала, на что способен её отец, посмотрела, как он относится к женщинам и чего может добиться в этой жизни.















