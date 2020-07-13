Изучение астроцитарного ГАМК-опосредованного кортикального диашиза и соединения, блокирующего синтез ГАМК

Исследователи из Центра изучения когнитивных способностей и социологии совместно с коллегами из других организацией обнаружили новый механизм, благодаря которому можно объяснить эффекты субкортикального инсульта, а также разработать новый терапевтический подход к этой патологии.

Согласно данным ВОЗ, каждый год около 15 миллионов людей страдают от инсульта. Пять миллионов из них умирают, а другие 5 миллионов в качестве исхода получают инвалидность. Инсульт – одна из основных причин смертности и фактор, принципиально влияющий на качество жизни. Но несмотря на его распространенность и наблюдаемые негативные исходы, не существует прямого медикаментозного воздействия на последствия инсульта для больных, находящихся на стадии реабилитации.

Ишемический инсульт вызывает локальный некроз тканей мозга, что со временем приводит к нарушению различных функций нервных центров или скопления клеточных элементов, расположенных на отдалении от первичного основного очага поражения – диашизу. Ученые еще 115 лет назад предположили, что диашиз ухудшает симптомы и прогноз пациентов с инсультом. Но несмотря на широкий клинический интерес, патогенетические механизмы диашиза на молекулярном и клеточном уровнях остаются неизвестными.

В актуальной работе исследователи пришли к выводу, что диашиз в кортексе головного мозга мышей вызван ослаблением нейрональной активности по причине снижения поглощения глюкозы нейронами. Было показано, что этот процесс зависит от патологических изменений в астроцитах, поддерживающих клетках нервной ткани.

"Астроциты отвечают на любое нарушение химической регуляции процессами пролиферации и гипертрофии", – рассказывает один из авторов исследования. "Активированные астроциты синтезируют и высвобождают большое количество ГАМК, нейромедиатора с ингибирующими функциями, что влияет на активность соседних моторных нейронов".

В результатах исследования сообщается, что последствия диашиза значительно облегчаются при лечении KDS2010 – соединения, блокирующего синтез ГАМК, лицензия на производство которого передана фармацевтической компании Neurobiogen. Фармакодинамика процесса заключается в ингибировании MAO-B, ключевого фермента в продукции ГАМК. Реабилитационные процедуры совместно с приемом этого препарата позволили значительно улучшить исходы повреждения моторных функций у лабораторных животных после инсульта.

Астроцитарный ГАМК-опосредованный кортикальный диашиз тормозит функциональное восстановление после инфаркта, локализованного в белом веществе мозга.

Разрабатываемый терапевтический подход может помочь не только пациентам с инсультом, но и при таких нейрозаболеваниях как мигрень, глиобластома и последствиях черепно-мозговой травмы.