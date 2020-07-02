Китай преподносит миру новые сюрпризы. Здесь обнаружен абсолютно новый штамм вируса гриппа свиней, обладающий высоким пандемическим потенциалом. По данным исследования ученых из китайских университетов и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованного в американском научном журнале PNAS, люди не имеют к нему иммунитета.

Новый штамм, названный G4, генетически относится к серотипу H1N1, который стал виновником пандемии в 2009 году. Авторы исследования отмечают, что новый штамм обладает «всеми необходимыми отличительными признаками высокой приспособленности для заражения людей».

С 2011 по 2018 год исследователи взяли 30 тысяч мазков из рыла свиней на бойнях в 10 провинциях Китая и в ветеринарной больнице, что позволило им выделить 179 различных штаммов вирусов свиного гриппа. И большинство из них оказались совершенно новым вирусом, который стал доминирующим среди свиней с 2016 года.

Затем исследователи провели различные эксперименты, в том числе на хорьках, которые широко используются в исследованиях вируса гриппа, потому что болеют примерно так же, как люди (с лихорадкой, кашлем и чиханием). Ученые пришли к выводу, что новый вирус свиного гриппа обладает выраженной инфекционностью, способен активно размножаться в клетках человека и вызывает более серьезные симптомы заболевания у хорьков, чем другие вирусы. Тесты также показали, что иммунитет, который люди получают от воздействия сезонного штамма вируса гриппа H1N1, не обеспечивает защиту от G4.Кроме того, кровь свиней исследовали на предмет наличия антител к G4: каждая десятая свинья по итогам тестов с вирусом уже встречалась.

Хуже всего то, что вирус способен передаваться от свиньи к человеку. Напомним, что пандемия возможна лишь в случае, если вирус окончательно научится преодолевать межвидовой барьер. Авторы работы призывают принять срочные меры для наблюдения за людьми, работающими со свиньями. Вирусологи уже много лет говорят, что люди постоянно подвергаются риску появления новых зоонозных патогенов, и что выращиваемые на ферме животные, с которыми люди имеют больший контакт, чем с дикими животными, могут служить источником важных пандемических вирусов.

Возможна ли новая пандемия свиного гриппа на планете, обозревателю «» рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней ГБОУ ВПО Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Елена Волчкова.

— Пока рано говорить о том, как будет вести себя вирус в дальнейшем и во что выльется вся эта история, но изменения и появление новых штаммов – абсолютно типичный процесс для вирусов. К счастью, в данной ситуации речь идет о вирусе гриппа, с которым все-таки не так много проблем, как с тем же коронавирусом, — говорит Елена Васильевна. – И все же вероятность распространения нового штамма очень высока. Тем более что Китай вошел в число стран, для которого Евросоюз открыл границы, и китайцам разрешен въезд во все европейские страны. Я была крайне удивлена таким решением.

— Новый штамм гриппа с пандемической угрозой – тоже H1N1. Чем он отличается от пандемического штамма 2008 года?

— Хотя бы тем, что у населения Земли к нему нет иммунитета. Это абсолютно новый штамм, с которым люди не встречались, и его нет в вакцинах. Иммунитет к гриппу имеет штаммоспецифичееский характер, поэтому и приходится делать вакцину каждый год. А в данном случае те, кто прививался от гриппа, не защищены.

— То есть, другие штаммы пандемического свиного H1N1, включенные в вакцины, не сработают?

— H1N1 – большая семья штаммов, связанных генетически. Это как, например, семья Ивановых – все Ивановы, но каждый индивидуален. Поэтому нельзя говорить о том, что все штаммы H1N1 одинаковые, они могут очень сильно отличаться.

— Почему вирусы, особенно, пандемические, исходят главных образом из азиатских стран?

— Тут сочетаются сразу два фактора. Первый — климатические условия, идеальные для выживания вирусов. В Азии поддерживается практически постоянный температурно-влажностный режим. И когда у нас зимой минус 30, и многие возбудители заболеваний вирусной и бактериальной природы не могут сохраняться в окружающей среде, в субтропиках все прекрасно выживает и размножается.

И второй фактор – социальный. Высокая плотность населения и близкий контакт людей с дикими животными способствуют распространению вирусов. Свинья – так называемое ресортантное животное, в котором происходит перемешивание вирусов гриппа людей, свиней и различных диких животных, в частности, водоплавающих птиц Южно-Китайского моря. То есть свинья – некий котел, где происходит формирование новых штаммов вирусов. Она является промежуточным звеном в их передаче от вида к виду, поскольку в ее организме есть рецепторы, как к человеческим, так и к птичьим штаммам вируса гриппа.

— Свинок опять могут начать убивать, как это было во время пандемии свиного гриппа?

— Нужна глубокая термическая обработка их мяса, как в консервах. Пока новый вирус выявлен среди свиней, но, поскольку у них есть рецепторы к человеческому вирусу, как только он накопится в популяции свиней, он перекинется к людям и начнет передаваться от человека к человеку, как было в 2009 году в Мексике.

— Каковы тут могут быть меры профилактики?

— Вирус выявили, и теперь главное, чтобы он не распространился по всему миру. Поэтому нужны строгие противоэпидемические мероприятия, которые давно в мире отработаны. В том числе, санитарная охрана границ.

— А можно ли как-то избежать того, чтобы вирус научился передаваться от человека к человеку?

— Если мутация возникла спонтанно, вероятность, что она перекинется на людей, которые ухаживают за животными, очень высока, и тут ничего не поделать. Но успокаивает то, что у нас есть эффективные противовирусные препараты от гриппа, в отличие от коронавируса, с которым столько проблем.