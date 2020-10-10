Национальная хоккейная лига рассматривает возможность открытия нового сезона матчем на льду озера Луиз в провинции Альберта. Данный небольшой водоем, расположенный в национальном парке Банф в Канаде на юге канадских Скалистых гор, известен необычно яркой окраской воды.

Вода в нем приобрела изумрудный оттенок благодаря горной породе, приносимой ручьями с ледников. По информации Toronto Star, обсуждения находятся на предварительной стадии.

Дополнительной трудностью для НХЛ может стать туристическая популярность этого места в рождественские праздники. Возможной датой старта нового сезона считается 1 января 2021 года.

According to an industry source who requested anonymity in order to speak freely, Alberta’s Lake Louise — with its famous Rocky Mountain backdrop — has been discussed internally as a possible location for opening day.https://t.co/qxQCNIJybE — Toronto Star (@TorontoStar) October 10, 2020

Википедия рассказывает, что в 1882 году Том Уилсон, один из специалистов, строивших Канадскую Тихоокеанскую Железную, однажды услышал отдаленный шум, и индеец-проводник объяснил ему, что этот гул издает огромная «белая гора», возвышающаяся над «озером с маленькими рыбками».

Когда на следующее утро Том Уилсон отправился туда, то обнаружил красивейшее озеро, окруженное величественными Скалистыми горами, с заснеженными вершинами и яркой зеленью леса на живописных склонах. Позже он вспоминал: «Некоторое время мы сидели и молчали, не в силах оторвать взгляд от блистательной красоты пейзажа, развернувшегося у сверкающего ледника».