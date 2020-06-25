Новые подробности гибели обвиненного в краже четырех рулонов обоев екатеринбуржца рассказал «» адвокат Алексей Бушмаков, представляющий интересы родителей убитого. По словам Бушмакова, суд в Екатеринбурге уже признал незаконным обыск, который в квартире Владимира Таушанкова устроили полицейские после его смерти.

— Обыск проводился по постановлению следователя отдела полиции № 2, в чьем производстве находится уголовное дело. Она настаивала на его необходимости, чтобы получить доступ в квартиру Таушанкова. В постановлении было указано, что цель обыска — собрать доказательства и предметы преступления, которые Таушанков, якобы, взял, совершив разбой, — пояснил адвокат. — Но те самые обои и нож, о которых шла речь в постановлении, уже к тому времени находились у следователя, она их уже изъяла возле магазина. Также, основанием для его проведения следователь указала сокрытие подозреваемого лица в квартире. Но к моменту обыска — а он проводился 1 июня с 2.00 до 2.50, Таушанков уже был убит. Суд признал этот обыск незаконным.

По словам адвоката, «вполне возможно», что этот обыск был нужен сотрудникам полиции, чтобы собрать какие-то доказательства в пользу силовиков, применивших оружие, как уверен Бушмаков, абсолютно неоправданно.

— Может, они хотели как-то переместить труп или, может, что-то наоборот подбросить, — предположил Бушмаков.

— Во сколько следователь вынесла это постановление?

— Это неизвестно. Это постановление следователь никому не предъявляла, поскольку было некому — Таушанков был уже мертв, а его родители находились в полиции, давали объяснения. Кроме того, осмотр места происшествия уже провели сотрудники СК.

— Был ли судим Владимир, как заявляли силовики?

— Он не был судим, это я вам стопроцентно заявляю.

— А сама история с обоями прояснилась? Почему он их взял?

— Он говорил о том, что он их оплачивал. Возможно, он совершил онлайн-платеж, который не прошел, не отразился. Скорее всего, из-за этого и возник конфликт в магазине. Я и сам был в ситуации, когда нечаянно задел в магазине бутылку коньяка, которая была криво выставлена и разбилась не по моей вине. И тут же набежала куча агрессивно настроенных охранников. Мы все видели, как службы охраны в магазинах людей лупят. Не исключено, там было что-то похожее. Пока не понятно.

— Что это за нож, которым Владимир пригрозил охраннику?

— Как я понял, у него был канцелярский нож, которым режут обои, он купил его в магазине.

— Для чего тогда было проводить целую спецоперацию по его обезвреживанию?

— Это совершенно мне не понятно. Следователь мотивировала доступ полицейских в квартиру Таушанкова тем, что вместе с ним там находятся другие люди — отец, мать, которым, якобы, грозит опасность. На что справедливо возникает вопрос: как так? Вы же сами их туда и впустили. Это же полный бред. Но к сожалению, имеем сейчас то, что имеем. Мы считаем, что оружие было применено в этой ситуации совершенно неоправданно — не было угрозы, чтобы его применять.

По информации адвоката, во Владимира, после того, как полицейские открыли огонь на поражение через входную дверь, попали три пули. Еще четыре не достигли цели, но ведь могли попасть в отца Владимира, которого «спасали» сотрудники СОБРа.

Полную картину случившегося в Екатеринбурге пока восстановить не удалось. В заявлениях и силовиков, и родителей погибшего есть противоречия. Однако уже высказывались мнения о непрофессионализме полицейских. Например, что они не сумели воедино свести всю информацию о Таушанкове и не сумели отличить оружие для страйкбола (хотя пока не подтверждено, что Таушанков держал его в руках при штурме, по некоторым данным, оно просто лежало дома в чехле, — «») от боевого. Также, высказывалось мнение: раз Таушанков повел себя неадекватно, его нужно было сдать в психиатрическое медучреждение, но не убивать.