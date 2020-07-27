Новый посол России в Камбодже Анатолий Боровик прибыл в Пномпень, сообщило российская дипмиссия.

«Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Камбоджа Анатолий Боровик прибыл в Пномпень. В столичном международном аэропорту руководителя российской дипмиссии встречали представители министерства иностранных дел и международного сотрудничества королевства и сотрудники посольства», — сообщило диппредставительство на своей странице в Facebook.

Боровик был назначен послом РФ в Камбодже 4 мая указом президента России. На этом посту он сменил Дмитрия Цветкова.