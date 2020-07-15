Исследователи представили комбинированный подход ПЭТ-МРТ в качестве потенциального решения для определения молекулярного субстрата боли

Новый подход в визуализации молекулярных процессов с использованием позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) может с высокой точностью определять локализацию болей и повлиять на план лечения таких пациентов. Результаты исследования были представлены на ежегодной встрече Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации 2020.

Боль – самый распространенный симптом, с которым пациенты обращаются за медицинской помощью. Количество таких обращений превышает число пациентов с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Основной причиной возникновения хронического болевого синдрома является длительно существующая постоянная боль, которая вызывает дисбаланс в работе периферической и центральной нервной системы. Нейрональные рецепторы и волокна в этом случае подвергаются постоянной активизации, что приводит к возрастающей стимуляции центральной нервной системы (спинного и головного мозга) болевыми раздражителями. Одна из основных причин хронической боли – появление комплексов гиперреактивных нейронов на различных уровнях ЦНС.

В последние десятилетия сложилось мнение, что визуализирующие техники, основанные на анатомическом подходе, такие как МРТ, не помогают в определении источника хронической боли. Однако нам известно, что технология ПЭТ 18F-ФДГ (с использованием аналога глюкозы фтордезоксиглюкозы) способна довольно точно определять уровень метаболизма глюкозы, который в участках хронической или острой боли носит повышенный характер. Поэтому в нашей работе мы решили использовать комбинированный подход ПЭТ-МРТ в качестве потенциального решения для определения молекулярного субстрата боли.

В исследование было включено 65 пациентов с хроническим болевым синдромом, которым проводилось полное сканирование ПЭТ-МРТ. Итоговые сканы оценивались двумя врачами-радиологами.

Повышенное поглощение 18F-ФДГ в пораженных нервах и мышечной ткани определялось в местах боли и других частях тела у 58 из 65 пациентов. Это повлияло на небольшие изменения в плане лечения для 16 пациентов (например, дополнительный диагностический тест) и значительно отразилось на ведении 36 пациентов (например, показание к инвазивной процедуре). В конечном счете план лечения был обновлен у 40 из 65 пациентов.

"Мы наблюдали улучшенные исходы у пациентов с хроническим болевым синдромом", – рассказывает автор исследования. "Данный метод молекулярной визуализации предоставляет большие возможности для клинической практики и мы надеемся, что он может стать основой новой медицинской субспециальности в ядерной медицине и радиологии".