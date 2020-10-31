Дерматологи сообщили о новом неожиданном симптоме коронавирусной инфекции: у пациентов может начаться раздражение на ногах, при котором пальцы сильно краснеют.

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Стопы могут сильно опухать, это длится от одной до четырёх недель. Признаки схожи с обморожением. У некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев, отмечается в исследовании.

Покраснение и отек стоп — признак, который называют «ковидными пальцами ног», продолжались примерно 15 дней у пациентов с подозрением на коронавирус и около 10 дней — у людей с подтвержденным диагнозом, сообщили медики. Так же могли отекать и пальцы рук

«Ковидные пальцы ног» — это симптом, который характеризуется покраснением и припухлостью пальцев (иногда одного). Они могут в конце концов приобрести фиолетово-пурпурный оттенок. Вместе с отеком и изменением цвета на пальцах могут появиться волдыри, возникнуть зуд или боль.

Ранее сообщалось, что люди, которые заболели коронавирусом, особенно заразны за два дня до появления основных симптомов и в первый день заболевания. Это самый пик заразности.

Симптомы коронавируса — кашель, затрудненное дыхание, одышка, потеря обоняния, температура, которая не сбивается продолжительное время. Болезнь может протекать практически незаметно, а может поражать легкие настолько, что требуется кислород и искусственная вентиляция легких.

Сейчас в мире наблюдается вторая волна коронавируса, хотя некоторые ученые отмечают, что вспышка связана с сезонностью.