Одним из симптомов коронавируса нового типа может быть постоянная икота, сообщается в отчете, опубликованном в The American Journal of Emergency Medicine.

мужчина

Медики описали течение заболевания у 62-летнего пациента, страдающего от сахарного диабета второго типа, гипертонии и ишемической болезни сердца. Мужчина обратился к врачам из-за икоты, которая мучала его на протяжении четырех дней. При этом обычных симптомов COVID-19, таких как кашель, температура, боль в горле или груди и одышки, у пациента не было.

Медики сделали тест на коронавирус, он оказался положительным. На рентгене у мужчины нашли небольшие затемнения в легких. Он провел в больнице более трех недель, сейчас ему лучше.

— Это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19, — говорится в публикации.

Врачи призывают коллег обращать внимание на пациентов, жалующихся на икоту, которая долго не проходит. По их словам, инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.

Как считает представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев, в России эпидемия не закончится до конца 2020 года. По его словам, первая волна заболеваемости ещё не закончилась, а впереди осень, похолодание и сезонные ОРВИ.

Вероятность второй волны COVID-19 зависит от ответственности граждан в соблюдении мер безопасности, подчеркивал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.