В случае, если в Европе будет введен новый налог на углеводороды, Россия рискует потерять более 50 миллиардов евро. К такому выводу пришли эксперты аудиторской компании KPMG, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.

Заявление аналитиков прозвучало на заседании рабочей группы комитета экологии и природопользования Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Речь идёт о возможном обложении налогом товаров, при производстве которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ выше установленной нормы. Нововведение в первую очередь может коснуться российских производителей газа, никеля и меди, поскольку их деятельность не укладывается в европейские стандарты по выбросам углеводородов.

Предполагается, что новый сбор может появиться уже в 2022 году. Тогда российские экспортеры за следующие восемь лет могут заплатить более 50 миллиардов евро. Если налог будет введен в 2025 году, то сумма сборов за пять лет составит 33,3 миллиарда евро. Если в 2028 году, то россияне заплатят не более 6 миллиардов евро.