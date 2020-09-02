Компания Mercedes-Benz официально представила новое поколение люксового седана S-Class (W223). За последние недели в Сеть утекло немало подробностей об этом автомобиле.

Модель получила полностью новые кузов и интерьер, полноуправляемое шасси и широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя. Габаритная длина базовой модели составляет 5179 мм (+54 мм по сравнению с прежним поколением модели), ширина — 1954 мм (+55 мм), высота — 1503 мм (+10 мм), а размер колесной базы достигает 3106 мм (+71 мм), пишет Motor.ru. Длиннобазная версия автомобиля имеет колесную базу в 3216 мм, а ее длина составляет 5255 мм.

Линейка силовых агрегатов S-Class нового поколения поначалу будет включать пять двигателей (два бензиновых и три дизельных) мощностью от 286 до 435 лошадиных сил. В 2021 году в списке доступных версий появится заряжаемый гибрид.

В салоне автомобиля установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и дисплей мультимедийной системы MBUX второго поколения, которая распознает голосовые команды и жесты, в также отслеживает направление взгляда водителя. Например, при езде задним ходом электроника увидит, что водитель повернул голову и опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле. Также седан получил проекционный дисплей, аудиосистему Burmester с 30 динамиками, фронтальную подушку безопасности для задних пассажиров, систему дистанционной парковки и светодиодные фары, способные проецировать на дорогу различную информацию и символы.

Продажи седанов S-Class в Германии начнутся в середине сентября.