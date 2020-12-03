Российское представительство Mercedes-Benz объявило цены на флагманские седаны S-Class нового поколения. Эта модель была официально представлена в сентябре, а в продаже в России она появится в первом квартале 2021 года.

В России новинку пока можно заказать в длиннобазном варианте с двумя двигателями на выбор. В модификации S 350d 4Matic седан оснащается 2,9-литровым турбодизелем мощностью 249 лошадиных сил , а в версии S 450 4Matic — 3,0-литровой бензиновой «турбошестеркой» мощностью 367 лошадиных сил, работающей в паре с 48-вольтовым стартер-генератора EQ Boost, который добавляет еще 22 силы на первых секундах разгона. Оба двигателя комплектуется девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic и системой полного привода 4Matic, пишет Motor.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость люксового автомобиля составит от 11,12 млн рублей за комплектацию S 350d 4Matic Business. Комплектация S 350d 4Matic Premium будет стоить от 12,55 млн рублей, а стартовая цена аналогичных комплектаций S 450 4Matic составит от 11,85 млн и от 13,37 млн рублей.

Базовое оснащение нового Mercedes-Benz S-Class включает светодиодную оптику, пневмоподвеску, 19-дюймовые диски с шинами Run Flat, цифровую панель приборов, четырехзонный климат-контроль, комплекс систем безопасности и систему бесключевого доступа.

Напомним, модель получила полностью новые кузов и интерьер, полноуправляемое шасси и широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя. Габаритная длина базовой модели составляет 5179 мм (+54 мм по сравнению с прежним поколением модели), ширина — 1954 мм (+55 мм), высота — 1503 мм (+10 мм), а размер колесной базы достигает 3106 мм (+71 мм). Длиннобазная версия автомобиля имеет колесную базу в 3216 мм, а ее длина составляет 5255 мм.

В салоне автомобиля установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель с трехмерным отображением информации и дисплей мультимедийной системы MBUX второго поколения, которая распознает голосовые команды и жесты, в также отслеживает направление взгляда водителя. Например, при езде задним ходом электроника увидит, что водитель повернул голову и опустит солнцезащитную шторку на заднем стекле. Также седан получил проекционный дисплей, аудиосистему Burmester с 30 динамиками, фронтальную подушку безопасности для задних пассажиров, систему дистанционной парковки и светодиодные фары, способные проецировать на дорогу различную информацию и символы.