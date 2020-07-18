Как сообщили французские ученые, у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, есть характерный признак — дефицит интерферона.

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Специалисты наблюдали за состоянием 50 пациентов, у которых болезнь сопровождалась самыми разными симптомами — от легкого кашля до дыхательной недостаточности с подключением к ИВЛ.

У всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который организм выделяет для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие инфекции. Этот тип белка играет решающую роль в исцелении, подчеркивают ученые.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев отмечал, что на ранней стадии симптомы COVID-19 схожи с состоянием похмелья. Далее начинается осиплость в голосе, ощущения першения в горле. Когда инфекция достигает трахеи, человек начинает чувствовать удушье.

Российский вирусолог Феликс Ершов говорил, что люди со второй группой крови находятся в зоне риска по заболеваемости коронавирусом, и происходит это из-за особенностей интерферона. По его словам, обладатели второй группы крови имеют чувствительность к ОРВИ и раку.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 13,8 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США, Бразилия и Индия.

Российские врачи перечислили главные симптомы коронавируса. Это сухой кашель, температура выше 38,5 градусов, мышечные боли и мышечная слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев — нарушение вкуса и обоняния.