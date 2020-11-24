Член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» рассказал в интервью НСН, по каким причинам отключили энергоблоки сразу на двух АЭС в России. На двух российских АЭС сегодня были отключены энергоблоки.

Как сообщил «Росэнергоатом», на Ростовской АЭС от сети автоматикой был отключен первый энергоблок. В компании сообщили, что причины отключения сейчас выясняются, никаких угроз безопасности нет. Одновременно на Курской АЭС был отключен от сети третий энергоблок. Об этом сообщили в пресс-центр атомной станции.

Отметим, что на Ростовской АЭС установлены реакторы ВВЭР-1000 (водно-водяной энергетический реактор номинальной мощностью 1000 МВт), одного из самых распространенных в мире на сегодня типов. На Курской АЭС работают уран-графитовые реакторы РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный).

Реакторы этого типа были установлены на Чернобыльской АЭС, в том числе на четвертом энергоблоке, реактор которого взорвался 26 апреля 1986 года.

Член высшей экспертной комиссии общественного совета Росатома Олег Муратов в интервью НСН объяснил, что отключения энергоблоков могут происходить по разным причинам, не связанным с радиационной безопасностью.

«Автоматика для наших станций производится не только в России. Технические средства управления также есть совместного производства и производства фирмы Siemens (Германия). Я пока не видел информации об отключениях на станциях, но они могут быть не связаны с радиационной безопасностью. Например, первый блок Белорусской станции был отключен из-за сбоя в трансформаторе. Это не имеет никакого отношения к радиационной безопасности. Отключения происходят при любом сбое», — пояснил Муратов.

Он заверил, что повторение катастрофы на ЧАЭС теперь «совершенно нереально».

«Потому что даже те блоки, на которых эксплуатируются эти реакторы, РБМК, уже в начале 1990-х были устранены все конструктивные недостатки. Реакторы блоков на Ленинградской, Курской станциях сейчас совсем другие, не имеют ничего общего с теми первыми реакторами РБМК. Их уже проверяла международная комиссия, которая пришла к выводу, что эти блоки удовлетворяют всем требованиям безопасности. А на других блоках, с реакторами ВВЭР, такая авария принципиально невозможна. Законы физики нельзя отменить, поэтому там совершенно другие принципы управления блоками», — подчеркнул эксперт.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва энергоблока №4 произошло радиационное заражение окружающей среды, которое повлияло на территории многих современных стран, включая Украину, Россию, Белоруссию и часть европейской территории.