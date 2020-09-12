На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне футболисты «Арсенала» обыграли «Фулхэм» со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Англии. Точные удары нанесли Александр Ляказетт (8′), Габриэль (49′) и Пьер-Эмерик Обамеянг (57′).

Отметим, что 22-летний Габриэль стал десятым игроком «канониров», забившим в своем дебютном матче, при этом бразилец первым отличился в гостевой встрече. В предыдущий раз это удавалось бельгийскому защитнику Томасу Вермалену в матче против «Эвертона» в августе 2009 года.

Двумя голевыми передачами отметился новичок «Арсенала» Виллиан, перешедший в минувшее трансферное окно из «Челси».

В прошлом сезоне «Фулхэм» выступал во втором по силе дивизионе. «Арсенал» занял восьмое место в турнирной таблице минувшего чемпионата страны, но выиграл Кубок Англии, благодаря чему пробился в групповой этап Лиги Европы. Позднее коллектив Микеля Артеты стал обладателем Суперкубока Англии, обыграв действующего чемпиона «Ливерпуль» в серии пенальти.