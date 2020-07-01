Предложен более точный метод определения «хорошего холестерина», который позволит по-новому оценить сердечно-сосудистый риск

Холестерин используется организмом для выработки гормонов и поддержания нормальной жизнедеятельности клеток. В течение десятилетий липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) называли «хорошим холестерином», имея ввиду не просто эти частицы, а их соединение с холестерином в кровотоке. Хорошими они названы из-за их способности транспортировать молекулы жиров из стенок артерий в кровоток.

Предыдущие эксперименты продемонстрировали, что у людей с высоким уровнем ЛПВП риск развития сердечно-сосудистых заболеваний меньше. В них проводился стандартный анализ, подразумевающий подсчет количества холестерина внутри этих частиц (ЛПВП-ХС).

Новое исследование, выполненное в США, позволило лучше понять связь между ЛПВП и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (инфаркт миокарда, инсульты).

Ученые впервые определяли концентрацию ЛПВП среди участников двумя методами. Первый подразумевал обычный подсчет ЛПВП-ХС, во втором оценивалось количество частиц ЛПВП, вне зависимости их связи с молекулами холестерина. Поскольку количество частиц ЛПВП может варьироваться в зависимости от того, сколько холестерина они содержат, указанные лабораторные методы могут давать разные результаты.

В рамках исследования был выполнен анализ данных из четырех больших популяционных исследований, включивших в общей сложности 15 784 человека. Из участников 54 % составили мужчины, средний возраст людей составил 56 лет.

Ученые изучали количество частиц ЛПВП и концентрацию ЛПВП-ХС, оценивали связь между этими показателями, а также между их концентрацией и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями у разных групп населения. Статистический анализ проводился с помощью регрессионного анализа Кокса. Статья с результатами исследования недавно опубликована в журнале Circulation.

По данным исследования, концентрация частиц ЛПВП оказалась обратно пропорциональна количеству инфарктов миокарда и ишемического инсульта. При этом определение частиц ЛПВП, в сравнении с ЛПВП-ХС, более надежным предсказывало риск неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.

Ученые пришли к выводу, что подсчет количества частиц ЛПВП может помочь в улучшении оценки рисков сердечно-сосудистых осложнений.

Они планируют продолжить исследовать частицы ЛПВП, возможности применения нового анализа в клинической практике, например, для оценки его связи с конкретными подтипами инсультов.



doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.045713