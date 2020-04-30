Все новости на карте

За прошедшие сутки в России умерли 105 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. При этом из проведенного недавно опроса стало известно, что 44% россиян с сомнением относятся к угрозе, которую несет пандемия коронавируса.

За прошедшие сутки в Москве умерли 65 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, всего с начала учета пандемии в российской столице скончались 611 инфицированных.

«В Москве скончались 65 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба.

В России в целом за минувшие сутки умерли 105 человек, общее число смертей за время пандемии составляет 976. Случаев заражения в стране зафиксировано 99 623 (выросло на 5 945 за сутки).

В среду, 29 апреля, начал работу сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Продлить пропуска можно в упрощенном порядке. Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо продлить цифровой пропуск. Сделать это нужно до 4 мая.

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности — ежедневно.

Москвичам стоит продолжать строго соблюдать режим самоизоляции, который продлили в городе до 11 мая включительно, посоветовали на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

В ведомстве также призвали максимально ограничить контакты, воздержаться от пикников на природе, от посещения родственников и друзей, а особенно людей старше 60 лет. Поздравлять друзей и знакомых с праздниками лучше с помощью соцсетей и телефона.

Если жителям понадобится выехать из города, в Роспотребнадзоре посоветовали передвигаться на личном транспорте или такси, а в общественном транспорте носить медицинскую маску и соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, в ведомстве рекомендуют не трогать поручни и не прикасаться к дверям без перчаток. В противном случае нужно сразу же использовать антисептик.

Также стало известно, что 44% россиян с сомнением относятся к угрозе, которую несет пандемия коронавируса. Это показал опрос, который провел с 13 по 19 апреля исследовательский центр ROMIR GALLUP INTЕRNATIONAL по заказу Фонда развития гражданского общества.

Среди сомневающихся половина считает, что «угроза есть, но она не столь существенна». Каждый десятый думает, что «переболеем, и все пройдет». Есть и радикалы. Так, 3% опрошенных заявили: «Вся ситуация с коронавирусом — это заговор фармацевтических компаний». Еще 3% считают, что «реальной и серьезной угрозы нет».

В целом, опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, сообщает портал Coronavirus-monitor.

Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) принимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками.

Всего за минувшие сутки в мире умерли 9 101 человек, число жертв с момента начала пандемии составило 226 913. В целом в мире зафиксировано 3 203 102 случая COVID-19.

Более 3 млн жителей неблагополучных стран могут стать жертвами пандемии коронавируса, уверены в международной гуманитарной организации International Rescue Committee (IRC). Согласно прогнозу, в 34 государствах число зараженных может достичь 1 млрд человек.

Речь идет о бедных и страдающих от войн странах, в частности Афганистане, Сирии и Йемене. Как заявил президент IRC Дэвид Милибэнд, эти цифры должны стать сигналом тревоги для мирового сообщества.

Накануне президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. Глава государства дал поручение разработать план постепенного снятия ограничений и отмены режима самоизоляции с 12 мая.

Ранее глава федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил «Газете.Ru», что вспышка заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад уже после майских праздников.

По его словам, ситуация с распространением инфекции будет зависеть от каждого региона в отдельности. В тех субъектах, где были приняты эффективные меры против COVID-19, число заболевших так и останется на минимальном уровне.

Видео дня. Самбурская призналась, что попала в руки к абьюзеру