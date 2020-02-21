В апреле оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд сервис экспресс» откроет маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в Феодосию и Евпаторию. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

«Поезда «Таврия» свяжут Москву и Санкт-Петербург с Евпаторией и Феодосией. Составы будут отправляться с Казанского вокзала столицы и Московского вокзала Санкт-Петербурга», — цитирует сообщение ТАСС.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го. Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).