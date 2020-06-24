Исследователи стоят на пороге открытия механизмов, как справиться с тревогой без лекарственных препаратов

Согласно статистическим данным, тревожные расстройства являются наиболее распространенным психическим недугами в странах Европейского Союза и затрагивают около 25 миллионов человек.

Несмотря на десятилетия изучения феномена тревожности, ограничением многих исследований служит то, что они выполнены на мышах и крысах. Большинство экспериментов не могут быть воспроизведены с привлечением людей. При этом, по мнению ученых, «нет однозначного сопоставления» между поведением животных и человека.

Другая проблема заключается в том, что противотревожные лекарства, показавшие эффективность в доклинических экспериментах, в действительности могут действовать по-другому, поскольку у некоторых людей базовая тревога выше, чем у других.

В последние 10–15 лет нейробиологи перешли к исследованиям с участием людей. Одним из таких проектов служит ActionContraThreat, который призван оценивать поведение людей, когда они находятся под воздействием настоящих и вымышленных угроз.

Нейробиологи считают, что человечество со временем накапливало различные механизмы реагирования на угрозы. «Мы хотим выяснить, по какому сценарию активируется каждый механизм, и как он работает», — сообщил ведущий автор исследования, профессор Бах.

Проект все еще находится в стадии разработки. Изначально его участниками станут люди, не страдающие тревожным расстройством, которые будут погружаться в виртуальную реальность, чтобы реагировать на угрозы. Среди устрашающих элементов предложены собаки, быки, крысы, пауки, падающие камни и другие. Функция захвата движения будет фиксировать движение людей каждые 30 секунд, а устройства — измерять магнитные сигналы от мозга.

После изучения реакций здоровых людей ученые планируют повторить эксперимент с участием пациентов, страдающих тревожными расстройствами, чтобы сравнить их физические или неврологические реакции.

Все это должно помочь охарактеризовать процессы, происходящие в мозгу больного. Например, это позволит исследователям понять, включаются ли механизмы реакции на угрозу до или во время опасной ситуации, осуществляется ли выбор между набором реакций или мозг не понимает, что выбранная реакция не может защитить человека.

Выяснение особенностей механизмов патологической реакции на угрозу у пациентов с тревожностью может способствовать разработке новой терапии. Например, когнитивно-поведенческая терапия как основа психотерапевтического подхода к лечению тревоги, направлена либо на изменение поведения пациентов с помощью тренировочных упражнений, либо изменение взглядов на ситуацию, которая вызывает их беспокойство.

Если фобия основана на механизме, который не подчиняется исправлению посредством такого научения, терапевты будут меньше внимания уделять изменению поведения этого пациента.

Еще одним направлением воздействия на убеждения пациентов с тревожным расстройством является экспозиционная терапия, при которой пациент встречается с источником своих страхов в безопасной ситуации.

У экспозиционной терапии есть свои недостатки. По оценкам одного исследования, 50% пациентов с тревожностью не получают никакой выгоды от стандартной терапии. Другая проблема состоит в том, что до 14% людей, через 3-12 месяцев будут иметь рецидивы тревоги, что может иметь долгосрочный разрушительный эффект.

Наиболее распространенная стратегия экспозиционной терапии состоит в том, что люди обучают мозг новым ассоциациям, которые подавляют старые. Например, пациенты, которые испытывают приступ паники в лифте, могут начать бояться замкнутых пространств. При повторном посещении пациентами замкнутых пространств создаются новые воспоминания, которые заглушают старые. Вторым способом экспозиционной терапии является «обучение девальвации». Вместо того, чтобы постоянно подвергать людей воздействию того, что вызывает чувство опасности, пациенты подвергаются встрече с самим приступом паники. Например, вместо повторного посещения лифта пациенты могут вместо этого вспомнить или воссоздать приступ паники, вызвавший их фобию. Столкновение людей с ощущениями приступа паники означает, что они могут научиться эмоционально управлять ими и понять, что сами по себе приступы не опасны.

Целью еще одного проекта по изучению механизмов тревоги, Reduce Fear, под руководством доктора Ланге, стало сравнение эффективности двух приведенных выше стратегий с изучением лежащей в их основе нейробиологии. Чтобы изучить обе стратегии, доктор Ланге предлагает сначала воссоздать ощущение «травмы». Это подразумевает, что испытуемые связывают стимул с определенной ситуацией или объектом. Например, неприятный, но терпимый удар током, когда вы находитесь в лифте, создаст небольшую ассоциацию, основанную на тревожности.Затем, после использования любой из двух стратегий, она может повторно исследовать, возникают ли страхи у испытуемых при воздействии одного и того же раздражителя. Это может быть оценено с помощью опросников или показателей проводимости кожи. Измерение нейронной активности поможет понять, какие мозговые цепочки задействованы в механизмах возникновения тревоги и ее возрождении. «Если мы сможем лучше изучить эти подходы в экспозиционной терапии, это может сделать рецидивы менее вероятными», — считает доктор Ланге.

Более широкое представление о том, как работают эти стратегии, означает, что терапевты могут адаптировать лечение с учетом индивидуальных особенностей пациентов.