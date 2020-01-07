Два новых сервиса — социальное такси и скорую ветеринарную помощь запустили в регионах России. Об этом сообщила «Российская газета».

Скорая помощь доступна в Уфе, ветеринары будут работать на вызовах круглосуточно. Автомобили оборудованы всем необходимым для перевозки даже экзотических видов животных.

В салоне имеется бокс, в котором поддерживается постоянный микроклимат. При необходимости животным дадут кислород, чтобы облегчить их состояние до прибытия в клинику, сделают капельницу, — процитировало издание начальника городской ветеринарной станции Уфы Дамира Хузина.

Другой новый сервис — это социальное такси. Проект запущен в Костроме. Такси будет бесплатно доставлять пожилых людей в центр временного проживания. Центр создали по нацпроекту «Демография». Там люди могут оставить родственников, которые нуждаются в уходе, на день.

Ранее NEWS.ru писал о том, что игрушки «прилипалы» из сетевых магазинов очень опасны для кошек и маленьких собак и могут убить животное. Ветеринары призвали тщательнее следить за животными, не лечить питомцев самостоятельно, а обращаться за медицинской помощью.

Видео дня. Тель-Авив ушёл под воду