Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи. Ближайший ожидается уже в четверг, 16 января — в этот день столбики термометров в центральной части России могут подняться до плюс пяти градусов.

Минусовые температуры еще придут, однако наверстать упущенное уже не удастся, и эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет. Морозов не будет и весной — предварительные прогнозы обещают нам более теплые, чем обычно, март и апрель.

«По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21–22 градуса. То есть все как положено», — рассказал «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климатологи не спешат связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так период наблюдения для таких выводов еще слишком невелик. По словам и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температуры в умеренных и высоких широтах в зимние месяцы за последние 30 лет повысились на два градуса. Но аномально теплая зима вряд ли станет нормальным явлением.

«Зимы будут теплеть. Однако это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы. Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимнее эпизоды», — подчеркнул эксперт.

Главный специалист отдела наук о Земле РАН Нина Зайцева призвала перестать приравнивать аномально теплую зиму к глобальному потеплению. В качестве примера природных явлений, которые люди принимают за аномалии, она назвала пожары в Австралии. Климатолог, старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский все же не исключает связь между аномально теплой зимой и глобальным потеплением.

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