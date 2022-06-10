Мостостроение является одной из самых консервативных областей в строительстве. Тем не менее инновации и новые технологии активно применяются в инженерских решениях. Компания ООО «Рубеж-М» под руководством учредителя и главного менеджера Юрия Жукова, зарекомендовала себя не только как одного из лидеров мосто- и тоннелестроительной отрасли, но и как компанию, которая внедряет новые технологии и использует самое современное оборудование.

Компания ООО «Рубеж-М» занимается строительством, ремонтом и реконструкцией объектов транспортной инфраструктуры — мостов, тоннелей, мостовых опор, путепроводов, подпорных стен и других искусственных сооружений. Имея двадцатилетний опыт в строительстве, компания «Рубеж-М» занимается научно-техническими исследованиями, совершенствует технику проектирования и монтажа, внедряет новые материалы и технологии в соответствии с действующими нормами. В настоящее время сотрудники компании работают над реализацией стратегически важного объекта Новосибирской области – строительство мостового перехода через реку Обь протяженностью 5,1 км.

Благодаря огромному опыту работы Юрий Жуков и его команда были одни из первых, кто внедрил новейшую технологию применения легкого высококачественного бетона в строительство мостов с широкими пролетами – сталежелезобетонные пролетные строения. Данная технология позволяет уменьшить вес сооружения на 30%, при этом качество и прочность не страдают. Это стало возможным благодаря использованию пористых заполнителей. А преимуществом технологии является увеличение несущей способности за счет объединения металлической балки с железобетонной плитой.

Также компания ООО «Рубеж-М» — одна из первых, кто стала внедрять метод анкерных технологий при строительстве тоннелей. Благодаря этому методу строители компании могут реализовывать проекты в кратчайшие сроки, не ограничивая передвижение железнодорожного и автомобильного транспорта. Качество и безопасность компания гарантирует на самом высоком уровне. Эффективность этой технологии подтверждена на объектах ОАО «РЖД», которые признали анкерный метод как наиболее приемлемый в части обеспечения безопасности движения поездов.

Что касается безопасности, Юрий Жуков уверяет, что настоящие профессионалы сегодня научились вычислять усилия и напряжения, которые возникают в несущих конструкциях под воздействием проходящих грузов и в разных климатических условиях. В компании ООО «Рубеж-М» используются специализированные компьютерные программы, которые помогают в работе. Кроме того, компания «Рубеж-М» с особым вниманием изучает и анализирует качество строительных материалов, и часто улучшает их состав.

Юрий Жуков является признанным почетным строителем, имеющим за плечами более двадцати лет опыта в строительстве мостов и тоннелей. Жуков имеет два высших образования по специальности «Промышленное и государственное строительство» в Казанской государственной академии и специализации «Судебно-правовая юриспруденция» в Казанском (приволжском) федеральном университете. Юрий Жуков продолжает постоянно развиваться в профессии, перенимать опыт коллег, делиться своими открытиями, издавать авторские работы и выступать на форумах и конференциях. Будучи опытным управленцем, он с особым вниманием относится к коллективу «Рубеж-М», в котором насчитывается около двух тысяч человек. Сотрудники постоянно повышают квалификацию и совершенствуют свое мастерство. Большой опыт работы, профессионализм и качество работ позволяют «Рубеж-М» иметь стабильную репутацию на рынке.

Под личным контролем Юрия Жукова находится экологические аспекты компании ООО «Рубеж-М». Компания разработала и внедрила в производственный цикл специальную программу по охране окружающей среды, в которую включены такие вопросы как: выброс в атмосферу и сброс в почву и водоемы загрязняющих веществ, чрезмерное образование отходов, вырубка древесной растительности, создание искусственных барьеров и другие важные вопросы. «За содействие и совместную работу по разработке федеральных норм и правил в области экономической безопасности в промышленности» компания «Рубеж-М» была отмечена почетной грамотой Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.