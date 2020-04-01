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В среду, 1 апреля, в Чечне умерла пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управления Роспотребнадзора.

Также 1 апреля вторую смерть пациента с коронавирусом подтвердили в Московской области, передает РИА Новости. Вторым умершим в регионе стал 59-летний мужчина.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о 440 новых пациентах и семи новых смертях за последние сутки.

К утру 1 апреля общее количество заболевших в России составило 2777 человек, 190 из них выздоровели, 24 умерли.

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