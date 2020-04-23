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За последние 24 часа новые случаи заражения коронавирусом выявили в 81 российском регионе. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

На первом месте по количеству новых зараженных, как и прежде, находится Москва (1959), за ней следует Московская область (688), на третьем месте — Санкт-Петербург (191). На четвертое место поднялась Мурманская область (97), где зафиксирован очаг среди рабочих на промплощадке «НОВАТЭКа».

Замыкает пятерку Ямало-Ненецкий АО (94). Чуть меньше новых зараженных прибавилось в Нижегородской области (73), Ростовской области (71), Ярославской области (65) и Брянской области (60).

Меньше 60-и новых пациентов выявили в Краснодарском крае (58), Татарстане (57), Ставропольском крае (55) и Калужской области (53).

В остальных регионах — менее 50 новых пациентов на каждый регион.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 4774 пациента, до 62 773 человек в 85 регионах, 4891 из них уже выздоровели.

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