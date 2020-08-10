Ксения Задойнова очень огорчена, что её супруг каждый раз предстаёт перед зрителями в нелицеприятном свете из-за неуплаты алиментов, долгов и различных ссор с бывшими жёнами. Недавно Александр Задойнов ездил в Ярославль для отработки 60 часов исправительных работ из-за неуплаты алиментов. Но вместо уменьшения задолженности парень умудрился попасть в новый скандал.



Бывшая супруга Александра Светлана рассказала, что молодой человек просил её написать заявление об обнулении суммы алиментов за прошлый год, когда их дочь Анастасия проживала с Задойновым и его нынешней супругой Ксенией. Большую часть суммы приставы пересчитали, но от остального Света отказываться не хочет. И в целом считает, что бывший супруг поступил очень некрасиво, ведь в то время, когда дочка жила с ним, Светлана перечисляла ей деньги на карту на личные расходы.



Сашу Задойнова в ближайшие дни ждут разборки, если Светлану пригласят в студию на шоу «Бородина против Бузовой» и она всё расскажет общественности. Ксения Задойнова крайне огорчена тем, что кроме разборок с Элиной Камире её теперь ждёт скандал и со Светланой.