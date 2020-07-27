Несмотря на предпринимаемые правительством меры по сокращению в стране уровня безработицы, она продолжает расти. Так, по данным Росстата, по итогам 2-го квартала нынешнего года безработица в России увеличилась на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним читателям, что в начале июля Кабмин выделил регионам 4 млрд. рублей на поддержание тех компаний, которые в результате пандемии коронавируса могли обанкротиться и, как говорится, пустить по миру своих сотрудников.

Как еще тогда предполагали некоторые экономисты, эта «точечная» мера никаких радикальных сдвигов на рынке труда не даст. Слишком много в стране предприятий, которые из-за коронавируса повисли «на волоске».

Собственно, так оно и случилось. Росстат отмечает, что особенно неблагополучно в этом плане обстоят дела в Ленинградской и Пензенской областях, на Ставрополье и в некоторых других регионах страны.

Однако максимальный уровень безработицы зафиксирован на Северном Кавказе вообще и в республике Ингушетии в частности.

Что касается абсолютных цифр, то самая острая ситуация во втором квартале сложилась в Дагестане (212 тыс. человек, потерявших работу), в Краснодарском крае (181 тыс.), в Москве — 145 тысяч человек.

Понятно, что в службах занятости населения за этот период заметно выросли очереди за пособиями по безработице. Карантин, самоизоляция сделали свое черное дело, сбережения россиян иссякли. Сегодня для них даже минимальное пособие по безработице (с апреля оно увеличилось в три раза и составляет 4,5 тысячи рублей в месяц) имеет значение. Таким образом, число официально зарегистрированных безработных в стране растет, как на дрожжах, за три последних месяца оно увеличилось в 3,5 раза, составляет примерно 3 млн. человек.

Как считают многие эксперты, приведенные в отчете цифры – только видимая, надводная часть айсберга. Это люди, которые в прямом смысле остались без средств к существованию. И им, конечно, нужно помогать в первую очередь.

Однако с начала пандемии коронавируса экономика страны, что называется, перешла на «военные рельсы». Чтобы сохранить рабочие места (а значит, и некую уверенность сотрудников в завтрашнем дне), компаниям пришлось сокращать им зарплату, переводить на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

Что также является безработицей, только скрытой от официальной статистики. Работа вроде бы и есть, а денег в кармане кот наплакал.

— Катастрофы никакой нет, — поясняет ситуацию Сергей Смирнов, доктор экономических наук. — Ситуация, конечно, неблагоприятная, все будет зависеть от того, как быстро наша экономика начнет восстанавливаться и, соответственно, будут расти доходы населения.

— Получается, что те 4 млрд. рублей, которые правительство выделило регионам на борьбу с безработицей в начале месяца, роли не сыграли, «ушли в песок»? Очередь за пособием увеличилась в два раза!

— Почему? Эти средства пошли на выплату зарплаты, на создание рабочих мест, хотя бы временных. Кому-то они очень помогли, поддержали.

Вы говорите про очереди в службы занятости населения за пособием. Конкретно, каждый человек для себя решает, что выгоднее: оставаться официально трудоустроенным, получать от работодателя формально маленькую зарплату из-за неполной занятости. Или обратиться на биржу труда, где государство ему предложит пособие больше, чем он сегодня получает на своем предприятии.

— Но в стране миллионы официально занятых граждан, однако потерявших свои доходы. С ними что делать?

— Повторяю, все будет зависеть от темпов восстановления экономики страны. Безработица – это вторичное. Чем больше у нас появится инвестиционных проектов, чем дешевле будут кредиты для реального сектора производства (а Центробанк недавно снизил ключевую ставку), тем быстрее начнут восстанавливаться и наши доходы.