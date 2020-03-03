Хорошо знакомые нам лекарства могут стать источником серьезной угрозы, о чем можно судить по результатам недавней проверки, осуществленной FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов) и EMA (Европейским медицинским агентством).

Они будут проводить дальнейшее масштабное расследование по причине нахождения в лекарстве «Ранитидин», которое без рецепта отпускается пациентам страдающим от изжоги, опасного вещества нитрозодиметиламина, являющегося канцерогеном.

Именно он некоторое время назад стал настоящей бомбой, разорвавшейся на рынке сартанов — медикаментов для снижения повышенного давления.

Многие препараты данной группы пришлось отзывать и утилизировать.

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Сартаны — популярный вид медикаментов. Их довольно часто прописывают своим пациентам врачи. И теперь, когда лекарство уйдет с рынка, гипертоникам, принимающим его, придется туго.

В аптеках препарата будет не достать, а значит нужно будет идти к врачу, подвергаться новому обследованию и ждать назначения замены лекарству.

Это трата времени и, скорее всего денег, ведь нет гарантии, что подобранный аналог будет равным по стоимости, а не дороже. И так же никто не гарантирует, что он будет работать на том же уровне, что и сартаны.

Отменять препарат самостоятельно нельзя, резкая приостановка может негативно сказаться на здоровье больного.

Но также плохо на него будет влиять и дальнейший прием сартанов, в которых, как выяснилось, есть канцерогены. И это не только нитрозодиметиламин, но и еще два других. Из-за этого уже несколько фармацевтических компаний отозвали свою продукцию.

Например, из продажи в США изъят препарат «Дозартан», а также его аналоги «Валсартан» и «Ирбесартан». Об их опасности стало известно еще в 2018 году.

Далее стало известно, что канцерогены обнаружены в лекарстве, которое назначается пациентам с патологиями желудка и 12-перстной кишки.

Многие из них принимают свои лекарства долгое время, а значит и вред, нанесенный их организму, существенный. Положение усугубляется тем, что препарат отпускается в аптеках без рецепта, так что его прием вполне может быть бесконтрольным.

То же самое можно сказать о лекарстве «Ренитидин». Его нередко прописывают пациентам с целью длительного приема А это значит, что ущерб организму он может нанести весьма значительный.