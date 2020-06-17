Данные были опубликованы 16 июля и дают большую надежду для разработки новой схемы лечения пациентов с Covid-19

В области поиска препарата для лечения Covid-19 появился новый "игрок" – дешевый и широко распространенный стероид дексаметазон.

Предварительные результаты были оглашены во вторник (16 июля) и представители Британского правительства сразу же авторизировали препарат для использования в лечении Covid-19. Несколько позже планируется опубликовать результаты в качестве научной публикации с рецензией экспертов по этому вопросу.

Исследование проходило в Оксфордском университете и включало серьезную выборку: 2104 пациентов, получавших дексаметазон, и 4321 пациентов со стандартом оказания медицинской помощи.

Дексаметазон использовался перорально или внутривенно в течение 10 дней. После 4 недель он снижал смертность на 35% в группе пациентов с ИВЛ и на 20% в группе с оксигенотерапией по сравнению с контрольной группой. Препарат не показал никаких преимуществ в группе менее тяжелых больных.

Стероидные препараты снижают интенсивность воспалительного процесса, который развивается у пациентов с гиперреактивностью иммунной системы против Covid-19, а именно эта реакция чаще всего приводит к смертельным исходам. ВОЗ и другие организации уже рекомендовали использование стероидных препаратов в ведении пациентов с коронавирусной инфекцией.

Многие больницы и врачи уже пытались использовать стероиды для угнетения активности иммунной системы, но никаких доказательств из крупных и качественных исследований пока не имеется.

Несмотря на то, что в данном исследовании речь идет только о дексаметазоне, ученые планируют провести анализ и других часто используемых стероидов – преднизолона и гидрокортизона. И пока нет никаких оснований полагать, что один из них будет работать намного хуже или лучше другого", – комментирует Dr. Francisco Marty, инфекционист из Бостонского госпиталя.

Никаких данных о побочных эффектах пока озвучено не было. В исследовании использовались относительно небольшие дозировки на непродолжительный курс, что является достаточно безопасной мерой.