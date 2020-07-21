Результаты исследования раскрывают не только морфологические аспекты половых различий в структуре мозга, но и объясняют механизмы возникновения этих различий

В результате анализа более 2 000 сканов головного мозга были обнаружены высоковоспроизводимые данные о половых различиях в объемах различных частей мозга. Эти гендерные паттерны, по-видимому, связаны с экспрессией генов половых хромосом. Исследование проводилось под эгидой Национального института психического здоровья NIH.

"Определение четких гендерных отличий в организации мозговых структур играет важную роль для определения поведенческих и когнитивных особенностей, связанных с полом, а также изучения факторов риска психиатрических заболеваний. В первую очередь мы были вдохновлены результатами исследований, полученных на животных моделях", – рассказывает один из авторов исследования.

Ранее предполагалось, что анатомические различия в мозге мышей разных полов связаны с эффектами половых гормонов – эта точка зрения являлась частью "гонадоцентрической" теории. Но открытия, совершенные на моделях лабораторных животных, не всегда могут быть применимы к человеку.

Для ответа на вопрос, как отличается мозг у представителей различного пола, ученые проанализировали сканы 976 здоровых взрослых людей в возрасте 22-35 лет. Отличия были зафиксированы в кортикальных структурах. В среднем, у женщин наблюдался больший объем кортекса в медиальной и латеральной префронтальной, орбитофронтальной, а также верхне-височной и латерально-теменной коре. Мужчины в среднем имели больший объем мозговой ткани в вентро-височной и затылочном регионах, в том числе в височном полюсе, веретенообразной извилине и первичной визуальной коре.

В рамках этой работы также был проведен кросс-референсный анализ анатомических данных с открытой информацией об экспрессии генов в различных частях мозга. Паттерны экспрессии генов половых хромосом совпадали с таковыми в различиях объема кортикальной части мозга. Области с высокой экспрессией половых гормонов были ассоциированы с более высоким объемом кортикальной ткани в большей мере у мужчин, чем у женщин.

На последнем этапе команда ученых сопоставила данные анатомии мозга с результатами 11 000 нейрофункциональных исследований. Области мозга, в которых наблюдались наибольшие половые различия, активно проявлялись в частях, ответственных за распознавание лиц.

Результаты исследования раскрывают не только морфологические аспекты половых различий в структуре мозга, но и объясняют механизмы возникновения этих различий. Авторы работы планируют продолжить исследования в этом направлении, устанавливая акцент на причинно-следственной связи морфологических и функциональных данных.