Глава Центробанка Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции с брошами в виде подковы и буквы V. Журналисты попросили её расшифровать скрытый смысл украшений, но финансист отказалась.

«Если я буду объяснять, это будет достаточно скучно, поэтому возможны разные интерпретации и версии», — заявила Набиуллина.

Теперь всполошившиеся интернет-конспирологи пытаются расшифровать, что хотела сказать Набиуллина таинственными брошками. Они выдвигают сразу несколько версий, отмечая и то, что брошь-подкова была прикреплена неверно с точки зрения суеверных коневодов — рожками вниз.

Все сходятся, что подкова приносит счастье, но затруднения вызывает буква-символ V. Среди версий — намек на «Восстановление». Апологеты этой теории считают, что Набиуллина дает понять, что кризис будет развиваться по сценарию быстрого восстановления.

Есть и те, кто считает, будто V — это победа (виктория) одержанная над коронавирусом и знак того, что ЦБ сумел поддержать экономику в кризис.

Еще одна версия, связана с тем, что V может выступать символом движения вниз. Банк России снижает ключевую ставку с весны, что дает возможность бизнесу брать кредиты под меньший процент. Поэтому Набиуллина демонстрирует, что ставка будет снижаться и в дальнейшем.

Эльвира Набиуллина не первый раз выступает на публике с украшениями, смысл которых любит разгадывать публика, не чуждая конспирологии.

Ранее она прикрепляла к лацканам пиджака красную неваляшку, цветы. лебедя, голубя, сову, бабочку. В частности, брошь-голубку глава ЦБ надела почти сразу после того, как регулятор объявил о снижении ключевой ставки до 4,5%.

Ранее «Рамблер» сообщал, что политолог заявил, что история с деноминацией направлена против председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.