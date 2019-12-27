Очередная волна мошенничеств, связанных со взломом личных аккаунтов в Instagram, зафиксирована специалистами Infosecurity a Softline Company. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Известия» в пятницу, 27 декабря.

Злоумышленники получают доступ к странице жертвы и размещают объявления о срочном сборе денег на лечение, указывая номер банковской карты.

«Перед Новым годом бдительность людей притупляется – на волне новогоднего настроения хочется делать добро и творить чудеса. И, конечно, сложно пройти мимо эмоционального сообщения на странице знакомого или популярного блогера», — отметил заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко.

Такой вид мошенничества является логичным продолжением другой схемы, когда злоумышленники рассылали личные сообщения с просьбой одолжить денег. Однако, теперь они выбрали другой способ, взламывая аккаунты с большим количеством друзей и размещая объявления о сборе денег в публичном доступе. Чаще всего в таких постах содержится информация о якобы произошедшем несчастье в семье владельца страницы.

Специалисты компании отмечают, что заработок мошенников может доходить до нескольких десятков тысяч рублей в сутки, и рекомендуют сначала связаться с владельцем аккаунта по телефону или посредством других мессенджеров и получить подтверждение, что друзьям действительно нужна помощь. При этом не стоит использовать мессенджер той соцсети, где размещено объявление, так как аккаунт может контролироваться злоумышленником. Также можно проверить подлинность информации, задав другу вопрос, ответ на который знает только он.

Кроме этого, необходимо придумать сложный пароль и периодически его менять, а если есть возможность — настроить двухфакторную аутентификацию (например, по номеру мобильного телефона). Также не стоит сохранять пароли в браузере.

9 декабря в «Лаборатории Касперского» обратили внимание на резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие интернет-пользователям денежные вознаграждения. Жертве приходит сообщение, в котором обещается крупное денежное поступление, будь то выигрыш, вознаграждение за участие в акции или же прохождение опроса. При этом для получения денег предлагается оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». В итоге жертва не получает обещанную сумму, а комиссия уходит злоумышленникам. Потенциальный ущерб от такого вида мошенничества, который также называют скамом, во второй половине 2019 года составил более 7 млрд рублей.