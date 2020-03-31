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Аэроснимки медцентра на разных этапах строительства опубликованы на сайте дочерней компании госкорпорации «Роскосмос» «ТерраТех».

Возведение объекта началось 12 марта 2020 года в поселении Вороновское рядом с деревней Голохвастово (ТиНАО). На территории больницы в 43 гектара появятся несколько блоков: лечебный, реанимационный и служебный, а также общежития для медиков. Вокруг медцентра планируют проложить около 15 километров автодорог.

Ранее стало известно, что строителям больницы для поднятия духа включают песню «Священная война». «Люди, они и так все мотивированы, но они начнут уставать, будет тяжелая погода, тут ветер, холодно, поэтому любой момент эмоциональной поддержки будет очень важен», — пояснил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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