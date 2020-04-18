Десятки тысяч жителей Москвы воспользовались новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«С 9:30 она уже работает, десятки тысяч людей уже воспользовались этими формами», — сказал он «РИА Новости» в субботу, 18 апреля.

С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Пешеходам пропуска пока не нужны. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru. Там же можно проверить свой пропуск, внести дополнительные данные о транспорте. Горожане со служебными удостоверениями могут создать пропуск для поездок на такси.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 30 апреля.

В России за минувшие сутки зафиксировали 4 785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 18 апреля общее число зараженных в стране составило 36 793, из них 313 умерли, 3 057 вылечились.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.