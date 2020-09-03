Заявление о сокращении запасов нефти в США, сделанное Минэнерго страны во время вчерашней американской сессии, привело к падению нефтяных фьючерсов. На момент закрытия торгов, североморская Brent потеряла в цене 2,96% — до 44,23 долларов за баррель. Техасская WTI опустилась на 3,32% и торгуется по цене 41,34 долларов за баррель.

Вчерашнее заявление правительства Германии о нахождении в организме блогера Алексея Навального следов яда из группы «Новичок» повлияло на курс российской валюты. Так рубль по отношению к доллару за прошедшие сутки упал на 1,6% — до 74,85 рубля. Евро же напротив — подешевел на 41 копейку до 87,74 рублей.

Ситуация в России

Молодые специалисты могут рассчитывать на новую ежемесячную выплату от государства. Выпускники вузов и средних профессиональных заведений в возрасте до 30 лет, профессия которых входит в список социально или экономически значимых со 2 сентября начнут получать доплату к заработным платам 12 тысяч рублей в течение первого года трудоустройства.

Мишустин поручил выделить из федерального бюджета 5 миллиардов рублей на развитие дорог. Средства пойдут не только на ремонтные работы, но и на строительство новых участков.

Минтруд РФ не поддержал инициативу «Единой России» о повышении в зарплатах доли оклада до 70%. По словам представителей ведомства, данное предложение требует дополнительной отраслевой проработки.

До 1 ноября правительство РФ направит в Госдуму «бюджетный пакет». В него входят проект федерального бюджета, а также прогноз экономического развития страны и основные направления политики.

С продаж, совершенных с помощью онлайн-рынков (avito и другие), будут брать налог. По информации Минфина, реализация подержанных вещей подлежит налогообложению по ставке в 13%.

Ситуация в мире

Германия обсудит со странами Евросоюза и Североатлантического альянса возможные санкции по отношению к России, после заявления немецких медиков о нахождении в организме блогера Алексея Навального яда группы «Новичок». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обсудила возможные меры против России с правительством страны.

Введение санкций со стороны Евросоюза обсуждается также для Белоруссии. Возможное решение стран ЕС, Канады и США обусловлено недавними президентскими выборами в республике и начавшимися за ними акциями протеста.

Евросоюз и Великобритания могут остаться без торгового соглашения. Несмотря на то, что Брюссель планирует достичь сделки до конца октября, эксперты не исключают ситуации, что сделка так и не будет заключена и странам придется торговать друг с другом по общим правилам.

Прогнозы и мнения экспертов

Ситуация с блогером Навальным на несколько месяцев станет для российского рубля дополнительным фактором неопределенности. Однако, по мнению экспертов, не стоит ожидать массового оттока инвесторов с российского рынка.