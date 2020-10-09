Свежие новости от журнала Дом-2 на 9 октября 2020 года.

«Если к ней каждый парень будет подходить, который будет говорить, что любит ее, она что всем будет давать?», — прокомментировала Голд ситуацию с Аленой Рапунцель @alenatoffi_official

Воспитанием Алёны занимаются не только ее бывшие парни, но и даже их жены🤓

Настя Голд не понимает, почему Алёна ведёт себя так распущенно. Однако, Настю совсем не волнует тот факт, что ее муж Илья Яббаров уделяет столько внимания своей бывшей девушке и готов заплатить 30.000 тысяч из семейного бюджета за видео близости Алёны и Максима.

А на чьей стороне Вы в этом конфликте?😏



«Есть девушки как моя жена, которую я добивался три месяца, а есть такие, которые готовы сразу снять трусы», — Яббаров о Рапунцель

Илюх, может вам клуб бывших мужчин Алены организовать? Посидите, пиво попьёте, опытом поделитесь?🤨

Как вы считаете, почему Илья так переживает за Алёну?



Захар Саленко изменял Яне Шафеевой с Лерой Фрост?😬

Захар пытается восстановить общение с Яной @yanawow и просит разблокировать его в социальных сетях. Но есть вброс, что когда он состоял в отношениях с Яной — он изменял ей с Лерой.

Захар, скажи нам, что это все слухи. Не разочаровывай нас🤨🙏🏽