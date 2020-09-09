Свежие новости от журнала Дом-2 на 9 сентября 2020 года.

Ну что, Белая? Съела?! 😉

Как тебе такое? Все у нашего Женьки ХА-РА-ШО!

И даже лучше 😄

Оцените мастерство Кристины или просто напишите, как вам пара Ромашов @john_tomsky Бухынбалтэ @buhinbalta0894?😍



«Сын скучает. Когда я приезжаю — он называет меня папа».

Дима Дмитренко @dmitry_dmitrenko заявляет, что Богдаша скучает по Илье и вроде как даже называет дядю Диму папой.

Бабушка информацию не подтверждает.🤷‍♀️

Папа @yabbarov_official в гневе.👹

Рассудите участников. Кому из них вы верите больше?



Папа скажет пойдём, значит пойдём за периметр!

Оль, ты супруга лучше не отпускай одного на семейный совет, а то он опять слова не правильно подбирает. Хорошо хоть, Илюха по семейному напомнил, что ремонт в квартире не сделан еще. 🙄

Как вы думаете, Дима @dmitry_dmitrenko действительно готов уйти с проекта?