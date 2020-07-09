Свежие новости от журнала Дом-2 на 9 июля 2020 года.
Самое милое видео дня 🥰
Вот такой вот медвежонок теперь каждый день радует Яну Шафееву 🐶
Спасибо Захару Саленко и @littlemiracle.club 💘
А вам нравится новый член семьи Ачи? ☺️
Слёзы Африкантовой @marina_afrika 😭
Девушка уверена, что Бонита приревновала их к другой собаке, поэтому теперь мстит.
Согласны с теорией Марины?
У кого была такая же ситуация с домашними питомцами, пишите в комментариях ✍️
Делитесь опытом.
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Существует суеверие, что жених не должен видеть платье до свадьбы 😌
Но наши участники, Ангелина и Степа, не верят приметам. Поэтому ребята отправились в @jullybride.msk, чтобы выбрать самое лучшее платье для беременной невесты 👰
Нравится ли вам выбор Монах?