Свежие новости от журнала Дом-2 на 9 июля 2020 года.

Самое милое видео дня 🥰

Вот такой вот медвежонок теперь каждый день радует Яну Шафееву 🐶

Спасибо Захару Саленко и @littlemiracle.club 💘

А вам нравится новый член семьи Ачи? ☺️



Слёзы Африкантовой @marina_afrika 😭

Девушка уверена, что Бонита приревновала их к другой собаке, поэтому теперь мстит.

Согласны с теорией Марины?

У кого была такая же ситуация с домашними питомцами, пишите в комментариях ✍️

Делитесь опытом.



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Существует суеверие, что жених не должен видеть платье до свадьбы 😌

Но наши участники, Ангелина и Степа, не верят приметам. Поэтому ребята отправились в @jullybride.msk, чтобы выбрать самое лучшее платье для беременной невесты 👰

Нравится ли вам выбор Монах?