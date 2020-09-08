Свежие новости от журнала Дом-2 на 8 сентября 2020 года.
Папа скажет пойдём, значит пойдём за периметр!
Оль, ты супруга лучше не отпускай одного на семейный совет, а то он опять слова не правильно подбирает. Хорошо хоть, Илюха по семейному напомнил, что ремонт в квартире не сделан еще. 🙄
Как вы думаете, Дима @dmitry_dmitrenko действительно готов уйти с проекта?
Задойновы 💪🏽
Дмитренко 🤘🏽
Капаклы 👊🏽
Кто самое слабое звено?
Воу, воу, воу! Кто тут главный батя в здании: Яббаров или Дмитренко?🤘🏽
В эфире @borodinavsbuzova будет жаришка.🔥
Вы за кого: за Диму или Илью?