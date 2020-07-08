Свежие новости от журнала Дом-2 на 8 июля 2020 года.
Драка между Уманским и Сахновым ⚡️
Никита @nikita.umansky поделился своим секретом с Даней @sdaniil0708, но об этом вскоре узнала Строкова @strokova_055, которая во время ссоры выдала тайну Уманского.
Участник не скрыает того факта, что он повёл себя не правильно, но Никита считает, что Даня должен извиниться первым. ☝️
Мы не знаем, извиниться ли Сахнов перед Уманским. Ведь после потасовки Даня и Таня покинули проект…..
Как считаете, стоило ли Тане участвовать в разборках ребят?
История о том, как Меньщиков и Монах собирались на фотосессию 😬
Пока Ангелина @angelinathailand продумывала образ, у Степана @stepanvalerich сдали нервы 🤬
Мы и представить не можем, как тогда участники вместе ходят по магазинам 🤯
У вас мужчины тоже такие вспыльчивые?
Пока все осуждают поведение Безверховой, коллектив вспомнил какой была Оля Рапунцель @olyarapunzel до брака с Дмитренко @dmitry_dmitrenko. 🤦♀️
Несмотря на то, что Диму пытались уколоть прошлым жены, участник смог отстоять Олю и сказал: «Все не без греха».
Как считаете, у Димы получилочь оправдать поведение жены в глазах коллектива?