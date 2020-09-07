Свежие новости от журнала Дом-2 на 7 сентября 2020 года.

«Я думаю что он меня любит, но я не могу сказать на 100%».

Ира Пингвинова @irinapingvinova до сих пор не уверена, что Дима Чайков @d_chaikov ее любит.

Очень печально слышать такое от беременной девушки, причём на последних неделях беременности.

Сейчас пара вместе на Поляне и пытается наладить отношения.

Как вы думаете, ребята помирятся или всё будет ещё хуже? 🌝



Яббаров и Голд

так привыкли к красивой жизни на Поляне, что у многих вызывает сомнение, что они смогут наладить собственный быт вне проекта. А вот Илюша в себе не сомневается ни капельки.😅

Ребята ездили выбирать себе бытовую технику @grauderussia в его дом, который строится в Саратове. Такой же техникой оборудована кухня на Поляне. 🏘

Вот вы Илюху ругаете, а у него вон какой подход: съездил, познакомился с производителем, узнал все о немецком качестве.💪🏽

Как вы думаете, Илья изменился в лучшую сторону или люди не меняются? 👇🏽



Товарищи, грядёт большая революция. 🚩

Вот семья Дмитренко уже двух бэбиков заделала. А чего добился ты?!😂

Как вам Димкина @dmitry_dmitrenko логика?