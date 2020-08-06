Свежие новости от журнала Дом-2 на 6 августа 2020 года.

Иосиф @_iosif91 поделился очень трогательным видео в своём микроблоге 😍

Первая встреча мамы @sasha_cherno93_official и сына ☺️



Просто невозможно перестать умиляться. Как же меняет любовь Валеру Блюменкранца: дерево посадил, ребёночка зачал, кирпич для дома выбрал😍

Аня и Валера подошли к выбору основательно и посетили завод Braer @braer.ru. Ребята побывали на производстве, увидели весь процесс изготовления разных видов кирпича, и даже выбрали тротуарную плитку для уличных дорожек своего будущего дома.

Как думаете, как скоро Блюменкранц сможет построить дом и увезти туда свою любимую?



Тот момент, когда Алена Рапунцель @alenatoffi_official встала не с той ноги. 😅

А вы также психуете по утрам?🧐