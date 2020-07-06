Свежие новости от журнала Дом-2 на 6 июля 2020 года.
Селена Майер @miss_selenity медленно, но верно покоряет музыкальный Олимп 💪
Оцените трек участницы «Чёрная Мамба» от 0 до 10
Свадебные платья Клавы Безверховой 👰
Наряды для торжества девушке выбирала мама, примеряя их на себя ☝️
Вопрос, а это случайно не плохая примета, когда твои свадебные платья надевает кто-то другой?! 🤔
Хотя чему мы удивляемся…
Свадьба Клавы и Максима пройдёт в стриптиз клубе 🤭
Конкурс 🤩
Очень странное видео, как и сам Саленко @zaxarsalenko 😅
Поэтому мы решили объявить конкурс ⭐️
Придумайте смешную подпись и получите видео привет от Захара 😉