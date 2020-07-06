Свежие новости от журнала Дом-2 на 6 июля 2020 года.

Селена Майер @miss_selenity медленно, но верно покоряет музыкальный Олимп 💪

Оцените трек участницы «Чёрная Мамба» от 0 до 10



Свадебные платья Клавы Безверховой 👰

Наряды для торжества девушке выбирала мама, примеряя их на себя ☝️

Вопрос, а это случайно не плохая примета, когда твои свадебные платья надевает кто-то другой?! 🤔

Хотя чему мы удивляемся…

Свадьба Клавы и Максима пройдёт в стриптиз клубе 🤭



Конкурс 🤩

Очень странное видео, как и сам Саленко @zaxarsalenko 😅

Поэтому мы решили объявить конкурс ⭐️

Придумайте смешную подпись и получите видео привет от Захара 😉