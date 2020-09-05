Свежие новости от журнала Дом-2 на 5 сентября 2020 года.

Вы думали, что Оля Дмитренко будет ревновать к Ксюше Задойновой? Пфффф… она уверенная в себе женщина!😈

И вообще, в глаза смотреть, когда жене в любви признаешься!🤨

И скажите после этого, что Оля @olyarapunzel не горячая штучка!🔥



«Давайте втроем бабками раскидаемся, а Катя скажет, что ничего не было», — таково было предложение Захара Саленко после избиения Скалон @skalon_ по словам Моргенштерна.

Сам Захар дал коментарий в своём инстаграмм относительно слов Кати:

«Для меня то, что произошло с Катей- полная дичь и в тот момент, когда я разговаривал с Максимом, я спросил «есть ли варианты решения». Я имел в виду, что есть разные пути решения этих всех проблем. Нужно уметь решать проблемы и вопросы, я всегда ищу эти варианты. Ничего плохого в том, что я сказал «давайте предложим деньги» я не вижу, естественно моральная компенсация уместна».

Как вы считаете, уместно ли было со стороны Захара предлагать Скалон деньги за молчание? И могут ли деньги компенсировать моральный ущерб, который нанёс Иванов?