Свежие новости от журнала Дом-2 на 5 августа 2020 года.

Шафеева @yanawow слезно умоляет Саленко @zaxarsalenko покинуть проект.

Девушка устала от всего и она признаётся, что не может больше находится на «ДОМ-2»

Как думаете, почему Захар не хочет раньше времени покидать проект?

Вариант А: до сих пор есть надежда стать ведущим

Вариант B: нужно раздать все долги

Вариант C: ему удобно на проекте

Ваши варианты пишите в комментариях ✍️



Самое милое видео дня 🥰

Мы очень соскучились по семьей Дмитренко и ждём их на проекте 🙏

А вы?



Илья Яббаров @yabbarov_official рассказал об отношениях с бывшей женой Кристиной и старшей дочерью 😖

Участник мечтает найти общий язык с прошлой семьей, и в этом ему помогает брат экс-супруги — Кирилл 😰

Как думаете, как Илье наладить общение?