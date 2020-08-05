Свежие новости от журнала Дом-2 на 5 августа 2020 года.
Шафеева @yanawow слезно умоляет Саленко @zaxarsalenko покинуть проект.
Девушка устала от всего и она признаётся, что не может больше находится на «ДОМ-2»
Как думаете, почему Захар не хочет раньше времени покидать проект?
Вариант А: до сих пор есть надежда стать ведущим
Вариант B: нужно раздать все долги
Вариант C: ему удобно на проекте
Ваши варианты пишите в комментариях ✍️
Самое милое видео дня 🥰
Мы очень соскучились по семьей Дмитренко и ждём их на проекте 🙏
А вы?
Илья Яббаров @yabbarov_official рассказал об отношениях с бывшей женой Кристиной и старшей дочерью 😖
Участник мечтает найти общий язык с прошлой семьей, и в этом ему помогает брат экс-супруги — Кирилл 😰
Как думаете, как Илье наладить общение?