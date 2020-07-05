Свежие новости от журнала Дом-2 на 5 июля 2020 года.
Ни один человек из коллектива не приветствует поведение Захара @zaxarsalenko на Лобном месте ❌
Шафеевой @yanawow было приятно, что ребята её поддержали. При этом она начала подливать масла в огонь 🔥 За что впоследствие получила — Саленко разнёс гардеробную и выкинул все вещи девушки.
Смотрим видео и комментируем ✍️
Яббаров: «Я хочу жить богато» 💰
Участник поставил себе цель 🎯
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🎯Дом в Саратове ⠀
🎯Квартира в Дубаи ⠀
🎯И ещё одна квартира ( только не уточнил где: в Москве или в Саратове) ⠀
Но самое главное, что недвижимость Илья @yabbarov_official и Настя @nastena_gold_official_ будут приобретать в браке ☝️
Вот так вот, девчонки! Кому не удалось завоевать сердце шансонье, вы многое потеряли.
Илья оказался перспективным женихом 🤪
Саленко о «любви» к Шафеевой 😳
✅Я не хочу себе геморрой создавать! ⠀
✅Это геморрой! ⠀
✅Твои слёзы — геморрой! ⠀
✅Твои ответы — геморрой! ⠀
✅Твоё лицо — геморрой!⠀
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Как долго Яна @yanawow будет терпеть унижения от Захара @zaxarsalenko в свой адрес? 🤔
Ваши варианты пишите в комментариях ✍️
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