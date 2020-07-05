Свежие новости от журнала Дом-2 на 5 июля 2020 года.

Ни один человек из коллектива не приветствует поведение Захара @zaxarsalenko на Лобном месте ❌

Шафеевой @yanawow было приятно, что ребята её поддержали. При этом она начала подливать масла в огонь 🔥 За что впоследствие получила — Саленко разнёс гардеробную и выкинул все вещи девушки.

Смотрим видео и комментируем ✍️



Яббаров: «Я хочу жить богато» 💰

Участник поставил себе цель 🎯

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🎯Дом в Саратове ⠀

🎯Квартира в Дубаи ⠀

🎯И ещё одна квартира ( только не уточнил где: в Москве или в Саратове) ⠀

Но самое главное, что недвижимость Илья @yabbarov_official и Настя @nastena_gold_official_ будут приобретать в браке ☝️

Вот так вот, девчонки! Кому не удалось завоевать сердце шансонье, вы многое потеряли.

Илья оказался перспективным женихом 🤪



Саленко о «любви» к Шафеевой 😳

✅Я не хочу себе геморрой создавать! ⠀

✅Это геморрой! ⠀

✅Твои слёзы — геморрой! ⠀

✅Твои ответы — геморрой! ⠀

✅Твоё лицо — геморрой!⠀

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Как долго Яна @yanawow будет терпеть унижения от Захара @zaxarsalenko в свой адрес? 🤔

Ваши варианты пишите в комментариях ✍️



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