Свежие новости от журнала Дом-2 на 4 октября 2020 года.

Настя Голд простила Илью Яббарова.

Мы уж было подумали, что ребята побьют рекорд самой непродолжительной семейной жизни, но молодожены помирились.

Как считаете, правильный ли выбор сделала Настя, простив Илью?



Тут такое дело, у будущей матери детей Паши Бабича истерика.😭

Делов том, что Ксения Бородина считает ее немножечко пьющей.😏

А Влад Кадони в принципе не верит в искренность слов Бабича. Все-таки с любимой женщиной, как правило, общаются по-другому.🌚

Вы как считаете, есть будущее у Кати @skalon_ и Паши @pavelbabich8? Или Бабич врет?



Битва титанов продолжается👹

«Я не вижу конкуренции в лице Оли. Она уже своё выиграла», — открыто заявляет Черно.

Оля уверена, что семья Оганесян просто пытается их задеть и оболгать. Также она обвинила Черно в том, что та в социальных сетях «подогревает» сплетни про Софию.

Как вы считаете на чьей стороне правда?

И какая из пар, на ваш взгляд, достойна обзавестись новым жильём ?